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رياضة

اليوم، الزمالك يصطدم بسموحة في معركة العبور إلى المربع الذهبي لكأس مصر

الزمالك وسموحة، فيتو
الزمالك وسموحة، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

ويبحث الزمالك وسموحة عن بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر أملا في حصد اللقب. 

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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