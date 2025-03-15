أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

في أول تعليق لها على طرد سفيرها، صرح المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا كريسبيان فيري بأن بلاده ستعالج مسألة إعلان سفيرها في الولايات المتحدة شخصًا غير مرغوب فيه عبر القنوات الدبلوماسية.

جنوب إفريقيا تعلق على طرد سفيرها في واشنطن

وكتب فيري في حسابه على منصة "إكس": "لقد اطلعنا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية". دون أن يحدد الخطوات التي تعتزم جنوب إفريقيا اتخاذها.

أمريكا تطرد سفير جنوب إفريقيا

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن سفير جمهورية جنوب إفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول شخص غير مرغوب فيه، معتبرا أن الأخير "سياسي مُحرِّض على العنصرية، يكره أمريكا ورئيسها".

وكان رسول قد انتقد خلال خطاب له في معهد مابونجوبوي للتفكير الإستراتيجي في جوهانسبرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: إن تبني ترامب لفكرة "تفوق العرق الأبيض"، هو الذي يدفعه إلى "عدم احترام" النظام الحالي المهيمن في العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وتم تعيين رسول سفيرًا لبلاده في واشنطن للمرة الأولى في الفترة من 2010 إلى 2015 ثم إعادة تعيينه بنفس المنصب في نوفمبر 2024، وقدم أوراق اعتماده في 13 يناير الماضي إلى الرئيس الأمريكي حينذاك جو بايدن.

توتر العلاقات بين ترامب وجنوب إفريقيا

وبوصول إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نشأت توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. حيث وقع ترامب مرسومًا بوقف المساعدات المقدمة إلى جنوب إفريقيا كإجراء انتقامي بسبب ما يعتقد أنه تمييز عنصري ضد السكان البيض في الجمهورية ومصادرة الأراضي من المزارعين. كما أعلن عن خطط لتعزيز إعادة توطين اللاجئين الإفريقيين الذين يفرون من جنوب إفريقيا بسبب "التمييز القائم".

يُذكر أنه لا يوجد حاليًّا سفير أمريكي لدى جنوب إفريقيا، حيث يتولى القائم بالأعمال مهامه مؤقتًا.

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