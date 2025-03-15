السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

جنوب إفريقيا، فيتو
جنوب إفريقيا، فيتو

في أول تعليق لها على طرد سفيرها، صرح المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا كريسبيان فيري بأن بلاده ستعالج مسألة إعلان سفيرها في الولايات المتحدة شخصًا غير مرغوب فيه عبر القنوات الدبلوماسية.

 

جنوب إفريقيا تعلق على طرد سفيرها في واشنطن

وكتب فيري في حسابه على منصة "إكس": "لقد اطلعنا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية". دون أن يحدد الخطوات التي تعتزم جنوب إفريقيا اتخاذها.

 

أمريكا تطرد سفير جنوب إفريقيا

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن سفير جمهورية جنوب إفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول شخص غير مرغوب فيه، معتبرا أن الأخير "سياسي مُحرِّض على العنصرية، يكره أمريكا ورئيسها".

وكان رسول قد انتقد خلال خطاب له في معهد مابونجوبوي للتفكير الإستراتيجي في جوهانسبرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: إن تبني ترامب لفكرة "تفوق العرق الأبيض"، هو الذي يدفعه إلى "عدم احترام" النظام الحالي المهيمن في العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وتم تعيين رسول سفيرًا لبلاده في واشنطن للمرة الأولى في الفترة من 2010 إلى 2015 ثم إعادة تعيينه بنفس المنصب في نوفمبر 2024، وقدم أوراق اعتماده في 13 يناير الماضي إلى الرئيس الأمريكي حينذاك جو بايدن.

 

توتر العلاقات بين ترامب وجنوب إفريقيا

وبوصول إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نشأت توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. حيث وقع ترامب مرسومًا بوقف المساعدات المقدمة إلى جنوب إفريقيا كإجراء انتقامي بسبب ما يعتقد أنه تمييز عنصري ضد السكان البيض في الجمهورية ومصادرة الأراضي من المزارعين. كما أعلن عن خطط لتعزيز إعادة توطين اللاجئين الإفريقيين الذين يفرون من جنوب إفريقيا بسبب "التمييز القائم".

يُذكر أنه لا يوجد حاليًّا سفير أمريكي لدى جنوب إفريقيا، حيث يتولى القائم بالأعمال مهامه مؤقتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا كريسبيان فيري القنوات الدبلوماسية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سفير جمهورية جنوب إفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول اللاجئين الإفريقيين

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

نجلاء بدر عن الرجالة: كلهم خانوني قبل الفرح وزوجي بيهددني بالطلاق (فيديو)

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

بينهم 5 دول عربية، أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية