فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

فدوى مواهب، من فيديو “الهوت شورت” إلى إهانة الملك رمسيس، واصلت مخرجة الكليبات السابقة فدوى مواهب، إثارة الجدل في مصر، وذلك بعد نشرها مؤخرًا فيديو من داخل المتحف المصري الكبير، أثار غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره المدونون "إهانة" للحضارة المصرية.

فدوى مواهب تثير الجدل بفيديو رمسيس الثاني

ونشرت فدوى مواهب، ستوري على حسابها بموقع إنستجرام تظهر فيها واقفة أمام تمثال الملك رمسيس الثاني في "البهو العظيم" داخل المتحف وكتبت على الصورة "سبحان الله الملك، له الملك وحده"، كما نشرت فيديو لتماثيل عدد من ملوك قدماء المصريين مرفق بصوت تلاوة للآية القرآنية "وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد".

❌.. فدوي مواهب..

المجنسه السوريه.. زارت المتحف المصري الكبير.. وعملت فيديو بتظهر فيه حق،دها علي مصر وكراهيتها لمصر ومحاولتها تشويه الحضاره المصريه القديمه..⭕ يعني سابت كل آيات القرآن الكريم اللي فيها مدح وتكريم لمصر ⭕❌وإختارت آيات عن فرعون وكفره بالله وتركبها علي فيديو… pic.twitter.com/hoNSyLUyvO — MALAK - ملك 🇪🇬 (@malakpodcast) March 14, 2025

وفدوى مواهب، هي مخرجة إعلانات سابقة، ولدت في مصر لأب سوري وأم مصرية، وأثارت الجدل في العديد من المرات بفيديوهاتها.

وأشعلت الصورة والفيديو اللذين نشرتهما من داخل المتحف المصري الكبير أمس، غضب المصريين الذين اعتبروا أن ما فعلته كان "إهانة وتشويها" للحضارة المصرية القديمة، وبين التعليقات المنتقدة والأكثر حدة، بادر مدونون وإعلاميون لتوضيح أن الملك رمسيس الثاني ليس هو فرعون موسى وفق تقديرات تاريخية.

فدوي مواهب



مدرسة الدين لاولاد الطبقات المخملية وهى بتروج رواية اليهود عن "فرعون موسى"

بالمناسبة فدوى سورية الأصل مجنسة منزلة فيديو جديد بتستخدم فيه سيف الدين الاسلامي لتشويه الحضارة المصرية، هدف واضح جدا!

يعنى راحت زيارة مخصوص للمتحف المصري عشان تقول رمسيس التاني هو فرعون موسى… pic.twitter.com/2qDrNHYIT3 — Sherin Helal 𓈙𓂋𓇋𓇋𓈖𓁐 𓉔𓃭𓄿𓃭𓀀 (@sherinhelal555) March 14, 2025

هجوم على فدوى مواهب بعد فيديو المتحف المصري الكبير

وعلقت مدونة باسم "ملك"، على نشر الفيديو مرفقًا بالآية القرآنية معتبرة أن ما فعلته "فدوى"، "يظهر حقدها وكراهيتها لمصر ومحاولتها تشويه الحضارة المصرية القديمة".

فيما اعتبرت مدونة أخرى باسم "شيرين هلال" أن ما فعلته فدوى هو "ترويج للرواية اليهودية عن "فرعون موسى"، وأنها استخدمت "سيف الدين الإسلامي لتشويه الحضارة المصرية".

بينما ينتظر العالم افتتاح المتحف المصري الكبير في حضور ملوك ورؤساء الدول، في الوقت ذاته، السورية فدوى مواهب تهين أثارنا وحضارتنا المصرية من داخل المتحف المصري الكبير أثناء وجودها للسحور ‼️ pic.twitter.com/uRRBDLNlXE — Sohila Amin (@SohilaAmin_) March 14, 2025

أما "سهيلة" فقالت إنه "بينما ينتظر العالم افتتاح المتحف المصري الكبير في حضور ملوك ورؤساء الدول، السورية فدوى مواهب تهين آثارنا وحضارتنا المصرية من داخل المتحف المصري الكبير أثناء وجودها هناك للسحور!!".

وتضمنت بعض التعليقات هجومًا شديدًا، بينما بادر آخرون إلى الحديث عن حقيقة "فرعون موسى"، وقال أحد المدونين، إن "فدوى مواهب المؤثرة اللي حضرت سحور المتحف المصري الكبير، صورت التماثيل الملكية في البهو العظيم وحطت عليهم آيات عن "فرعون الملعون" كأن المقصود بيها ملوك مصر!".

وواصل: "فرعون موسى مش هو رمسيس الثاني ولا أي ملك مصري معين، وده كلام علماء المصريات ودلائل من النصوص الدينية".

فدوى مواهب، المؤثرة اللي حضرت سحور المتحف المصري الكبير، صورت التماثيل الملكية في البهو العظيم وحطت عليهم آيات عن "فرعون الملعون" كأن المقصود بيها ملوك مصر! فرعون موسى مش هو رمسيس الثاني ولا أي ملك مصري معين، وده كلام علماء المصريات ودلائل من النصوص الدينية. pic.twitter.com/ACMnzi3LxM — AVigilantEgyptian (@AVigilantEgypt) March 14, 2025

كما كتب الإعلامي أحمد الطاهري، على حسابه بموقع فيسبوك، تعليقًا مرفقًا بـ"تقديرات زمنية" لعصور بعض الأنبياء ومدى ارتباطها زمنيا بالحضارة المصرية القديمة، وقال: "الأهرامات أكثر من 3000 عام قبل الميلاد وهذه أغلب المصادر، بعض المصادر تذهب إلى أنها أكثر من ذلك بكثير نحو 15 ألف عام قبل الميلاد. سيدنا إبراهيم 1800 عام قبل الميلاد، سيدنا موسى 1450 قبل الميلاد، الملك العظيم رمسيس الثاني 1250 قبل الميلاد."

وتابع: "يعني الأهرامات موجودة قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام، يعني كده كده لا يأتي أحد لينسب الأهرامات لبني إسرائيل أو غيرهم، ولا ليقول إن رمسيس الثاني هو فرعون الخروج لأن سيدنا موسى كان موجود قبله بـ200 سنة".

وأكمل قائلًا: "ما يبقاش تطرف وجهل وغباء في رمضان.. الرحمة".

وقالت ناشطة أخرى: "حركة غريبة جدا..طب هي رايحة ليه من الأساس.. قلنا مليون مرة الناس دي مش سالكة ومفيش جواها أي خير أو جميل لمصر".

وتساءل متابع قائلًا: "هي مين فدوى مواهب دي، مخرجة إعلانات وكليبات، وفجأة بقت داعية! دلوقتِ مركّبة آيات عن فرعون على مشاهد من المتحف المصري الكبير ومتصدرة قدام تمثال رمسيس الثاني كأنه فرعون موسى! التصرف ده مرفوض تمامًا، ورمسيس الثاني واحد من أعظم ملوك مصر، ولازم نحترم تاريخنا".

فدوى مواهب توضح

من جهتها، نشرت "فدوى" منشورًا جديدًا عبر حسابها بموقع فيسبوك، تقول فيه إنها قررت التوضيح بعد ما واجهته من "سوء فهم" على حد قولها.

وكتبت: ‏"كنت في زيارة المتحف المصري الجديد في سحور وتعجبت من هذا الإنجاز العظيم وكيف أن مكان واحد اجتمع فيه كل عظمة الحضارة المصرية، وشاركت جميع متابعيني صورًا وفيديوهات من داخل هذا الصرح العظيم كنوع من أنواع الدعاية لمصر والتذكرة بأن سيدنا موسى عليه السلام كان هنا في مصر".

وأضافت: "ليس لي أي نية أو مغزى آخر كما اعتقد البعض وهذا سوء فهم ولذلك قررت التوضيح، وأحب أن أشكر في الآخر كل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم".

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