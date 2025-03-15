مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 15 مارس 2025 مجموعة من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد وست هام يونايتد - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.



إبسويتش تاون ضد نوتينجهام فورست - الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.



مانشستر سيتي ضد برايتون - الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



ساوثهامتون ضد وولفرهامبتون - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 3



بورنموث ضد برينتفورد- الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت- En sports.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



بلد الوليد ضد سيلتا فيجو- الساعة: 5 مساء بتوقيت الإمارات، 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



ريال مايوركا ضد إسبانيول - الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



فياريال ضد ريال مدريد - الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



جيرونا ضد فالنسيا - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد بارما - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن.



أودينيزي ضد هيلاس فيرونا - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن.



ميلان ضد كومو - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية.



تورينو ضد إمبولي - الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية.



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الفيحاء -الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC إكسترا 2.



التعاون ضد الهلال - الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC.



الأخدود ضد الأهلي - الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC إكسترا 1.



مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين ضد بايرن ميونيخ - الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.



لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند - الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد ليل- الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.



مواعيد مباريات كأس مصر

الزمالك ضد سموحة -الساعة: 9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت.



بيراميدز ضد إنبي -الساعة: 9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت.

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - الساعة: 9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة - الساعة: 9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.

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