السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 15 مارس 2025 مجموعة من المباريات  المهمة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد وست هام يونايتد - الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.


إبسويتش تاون ضد نوتينجهام فورست - الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.


مانشستر سيتي ضد برايتون - الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


ساوثهامتون ضد وولفرهامبتون - الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 3


بورنموث ضد برينتفورد- الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت- En sports.


مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


بلد الوليد ضد سيلتا فيجو- الساعة: 5 مساء بتوقيت الإمارات، 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.


ريال مايوركا ضد إسبانيول - الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.


فياريال ضد ريال مدريد - الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


جيرونا ضد فالنسيا - الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد بارما - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن.


أودينيزي ضد هيلاس فيرونا - الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن.


ميلان ضد كومو - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية.


تورينو ضد إمبولي - الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية.


مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الفيحاء -الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 2.


التعاون ضد الهلال - الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC.


الأخدود ضد الأهلي - الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 1.


مواعيد مباريات الدوري الألماني 

يونيون برلين ضد بايرن ميونيخ - الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.


لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند - الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد ليل- الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4.


مواعيد مباريات كأس مصر 

الزمالك ضد سموحة -الساعة:  9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت.


بيراميدز ضد إنبي -الساعة:  9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت.

غزل المحلة ضد البنك الأهلي  - الساعة:  9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة  - الساعة:  9.30 مساء بتوقيت مصر، 10.30 مساء بتوقيت السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الانجليزي مواعيد مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات الدورى

مواد متعلقة

اتجاه لتأجيل قمة إنتر ميلان وأتلاتنا بسبب الفيضانات في إيطاليا (فيديو)

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

كريستيانو رونالدو يفسد فرحة لاعبي النصر بعد ثلاثية الخلود بهذا التصرف "فيديو"

هانز فليك يمنح الضوء الأخضر لتجديد عقد حارسه

موقف فينيسيوس من المشاركة أمام فياريال بالدوري الإسباني

مفاجآت في قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة هولندا بأمم أوروبا

استبعاد أشرف داري، قائمة منتخب المغرب أمام النيجر وتنزانيا

الأكثر قراءة

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

صور ضحايا أتوبيس مصنع سكر دشنا بعد تصادمه بجرار زراعي

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

نجلاء بدر عن الرجالة: كلهم خانوني قبل الفرح وزوجي بيهددني بالطلاق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

منوعات

المزيد

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شهر الصيام، ابتهال مميز عن رمضان للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية