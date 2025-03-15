السبت 15 مارس 2025
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ملحقوش يتسحروا، زملاء ضحايا أتوبيس مصنع السكر بدشنا يروون التفاصيل

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس في قنا، فيتو

أكد العاملون بمصنع سكر دشنا أن العاملين ضحية حادث تصادم أتوبيس المصنع بجرار زراعي لنقل قصب السكر كانوا في طريق عودتهم الي بيوتهم بعد انتهاء الوردية لتناول وجبة السحور بعد انتهاء ساعات العمل.

 

ونعى العاملون زملاءهم الراحيلن طالبين الشفاء العاجل للمصابين.

كما طالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول لطريق دشنا في ظل نقل القصب عبر جرارات زراعية إلى المصانع وذلك حفاظا علي حياة المواطنين.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بحادث تصادم أتوبيس تابع لمصنع السكر في دشنا مع جرار في قرية العربية التابعة لدائرة المركز ووقوع حالات وفيات ومصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 16 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا إلى مستشفى قنا العام.

وأسفر الحادث عن مصرع عاملين إصابة 22 شخصًا من عمال مصنع السكر في دشنا إثر تصادم أتوبيس تابع للمصنع مع جرار في قرية العقبية، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحصلت فيتو على أسماء المتوفين وهما “عزت سنوسي، السيد حنفي”.

كما تحصلت على أسماء المصابين وهم:" حسنى عبد المجيد أحمد 35 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رأفت عبد العاطي محمد 39 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف أبو الوفا رمضان 46 عامًا، كسور متعددة بالجسم، أحمد عبد اللاه عبد الباقي 46 عامًا،  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبد الحميد أحمد 46 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود ابوالفتوح محمد، 36 عامًا،  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمود محمد 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالسلام محمود محمد، 43 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفة محمد ثروت، 25 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، مدحت محمد أحمد،  40 عامًا،  جرح بزاوية الفم.

كما أصيب “ علاء الدين فتحى محمد 23 عامًا،  اشتباه كسر بالركبة اليسرى، حسين محمد عبدالكريم، 35 عاما، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى، أحمد عفت فريج 35 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عادل هبيل وهيب 40 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى”.

وأصيب أيضا “على مسعود على 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هانى عطا الله مهنى 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أبانوب زهير دكسيس 45 عامًا، اشتباه كسر بالفك واشتباه كسر بالحوض ، ومحمود طاهر شعبان، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج”.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا دشنا طريق دشنا قنا مديرية أمن قنا مصنع السكر

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