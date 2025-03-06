أخبار الحوادث اليوم: براءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري.. مصرع سيدة ضربها البرق بالغربية.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب نشرها ادعاءات “كاذبة” عبر صفحتها على فيسبوك ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس ياسر إدريس.

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري، على خلفية ضبطه داخل سيارته خلال قيادتها بأحد الشوارع بمدينة أكتوبر.

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة طرة جنوب القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى في قضية قتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» بإعدام المتهم الأول "طارق" وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية، والسجن المشدد 15 عاما للمتهم الثاني "علي الدين" لحداثة سنه، لما اقترفوه من قتل الطفل "أحمد" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر مقيمة بعزبة الأغا التابعة لقرية دماط بـ محافظة الغربية، حتفها صعقا بالكهرباء بعد أن ضربتها صاعقة كهربائية نتيجة حدوث البرق أثناء هطول الأمطار التي تعرضت لها المحافظة مساء اليوم.

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الغربي، بعد مدخل العياط، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا أثناء قيام أحد الأشخاص بإلقاء رؤوس حمير بالإضافة إلى بعض العظام الخاصة بالحمير على مصرف قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة للنقابات، حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية Chuvash State University I. N. Ulyanov، حيث قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما غير المشروع لطلبه.

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة اليوم بالإعدام شنقا للمتهمة بإنهاء حياة زوجها بكفر صقر بالاشتراك مع نجل شقيقتها بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية وعاقبت هيئة المحكمة الأخير بالسجن لمدة 15 سنة.

استمعت نيابة الجيزة، لأقوال الإعلامية ميار الببلاوي في واقعة سرقة مجوهراتها من خادمة نيجيرية.

حددت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة 6 أبريل المقبل لنظر دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة 8 مارس المقبل.



أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق قاتل الطفل سيف بالمنصورة بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وقد اقترنت الجريمة بجريمة أخرى وهي السرقة، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بتأييد معاقبة سائق بإحدى شركات المقاولات متهم بالنصب والاحتيال وتهديد استاذة بأحد المعاهد التعليمية بالتعدي عليها، بالحبس سنة وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

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