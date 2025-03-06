مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق شقة بطرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة طرة جنوب القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حريق شقة بطرة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة طرة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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