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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

 أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة 8 مارس المقبل.
 

محاكمة جمال اللبان بالاستيلاء على أموال مجلس الدولة

 وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم "جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة، ورباب أحمد عبد الخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة، ومدحت عبد الصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة"، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة".

 

 وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولي بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

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محاكمة جمال اللبان الاستيلاء على أموال مجلس الدولة الاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه

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