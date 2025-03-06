جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتلة زوجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة اليوم بالإعدام شنقا للمتهمة بإنهاء حياة زوجها بكفر صقر بالاشتراك مع نجل شقيقتها بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية وعاقبت هيئة المحكمة الأخير بالسجن لمدة 15 سنة.

سيدة تقتل زوجها بسبب تفكيره في الزواج عليها

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بالعثور على "منير.ف.ع"39 عاما حداد مقيم مركز كفر صقر(جثة هامدة) داخل ورشة حدادة خاصة به بنطاق المركز.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة ومقتل المجني عليه داخل ورشته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وتدعى "ن.أ.أل"39 سنة ونجل شقيقتها"السيد.م.ال"17 سنة وذلك بسبب خلافات زوجية بعدما علمت المتهمة بنية زوجها المجني عليه الزواج عليها والانفصال عنها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيق ثم إحالتهم للمحاكمة.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهمة ونجل شقيقتها

وكشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

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