كانت خايفة يطلقها، تشييع جنازة ضحية زوجته بالشرقية (صور)

شيّع أهالي كفر صقر في محافظة الشرقية مساء اليوم الأربعاء، جثمان حداد لقي حتفه على يد زوجته بمساعدة ابن شقيقتها بسبب تفكيره في الزواج عليها وخوفا من قيامه بتطليقها.

وخرج المئات من الأهالي في جنازة شهدت انهيار أسرة المجني عليه، وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

سيدة تقتل زوجها بسبب تفكيره في الزواج عليها

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بالعثور على "منير.ف.ع" 39 عاما حداد مقيم مركز كفر صقر(جثة هامدة) داخل ورشة حدادة خاصة به بنطاق المركز.

جنازة ضحية زوجته، فيتو

وبانتقال قوة امنية إلى محل الواقعة وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة ومقتل المجني عليه داخل ورشته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وتدعى "ن.أ.أل" ونجل شقيقتها وذلك بسبب خلافات زوجية بعدما علمت المتهمة بنية زوجها المجني عليه الزواج عليها والانفصال عنها.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

جثمان المجنى عليه،فيتو

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

المجنى عليه،فيتو

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.