الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

سماع أقوال ميار الببلاوي في بلاغها ضد خادمة نيجيرية

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

استمعت نيابة الجيزة، لأقوال الإعلامية ميار الببلاوي في واقعة سرقة مجوهراتها من خادمة نيجيرية.

استجوبت نيابة الجيزة خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات من الإعلامية ميار الببلاوي بمنطقة الهرم، وأمرت بحجز المتهمة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

القبض على خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات  ميار الببلاوي

 

كانت  الإعلامية ميار الببلاوي حررت محضرا رسميًا اتهمت فيه خادمة حديثة العهد بمنزلها بسرقة مجوهراتها الثمينة وقدمت أوصافها.

وشكل العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الدكر لفحص البلاغ وضبط المشكو في حقها.
 

وتوصلت جهود البحث والتحري بمشاركة العقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الهرم إلى مكان اختباء المتهمة، وتم إيفاد مأمورية ألقت القبض عليها لسماع أقوالها واستعادة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة الجيزة الإعلامية ميار الببلاوي سرقة خادمة نيجيرية

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