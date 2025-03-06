إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الغربي، بعد مدخل العياط، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة أجرة على الطريق الغربي

وكان قد تلقى مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 شخصا، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية السائق عن الواقعة، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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