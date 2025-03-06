براءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري، على خلفية ضبطه داخل سيارته خلال قيادتها بأحد الشوارع بمدينة أكتوبر.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة خالد حسان، نجل الداعية الشيخ محمد حسان، من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.

واستندت البراءة على دفاع المتهم، الذي دفع ببراءة نجل الشيخ محمد حسان، تأسيسًا على بطلان الضبط والتفتيش، وتناقض الدليل القولي والدليل الفني، وكيدية الاتهام، وظهور دلائل جديدة تثبت براءة موكله.

وقدم المحامي مقطع فيديو أمام هيئة المحكمة، يرصد لحظة القبض على موكله نجل الشيخ محمد حسان، والذي أظهر عدم وجود كمين شرطي كما جاء بأقوال مأمور القبض القضائي في التحقيقات.



وكذلك دفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي الذي شهد في محضر الضبط، بالعثور على مواد مخدرة بين طيات ملابس نجل الشيخ محمد حسان، وشهد تارة أخرى في التحقيقات بالعثور على المواد المخدرة والسلاح الأبيض داخل السيارة.

وأفاد محامي نجل محمد حسان، بعدم صحة ما تم تداوله بإيجابية العينة المأخوذة من موكله لتعاطي المخدرات، مضيفًا أنه لم يتم عرضه على الطب الشرعي أو إجراء تحليل مخدرات من الأساس، وكذلك وجود سابقة خلافات بين موكله ومأمور الضبط القضائي والمثبتة في التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أول أكتوبر، بحبس نجل الداعية الإسلامي الشهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بأحد شوارع منطقة أكتوبر، بتهمة حيازة مواد مخدرة “الحشيش”.



وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية باشتباه قوة أمنية في سيارة يقودها شاب بأحد الشوارع بمنطقة أكتوبر.

وبإيقاف السيارة، تبين أنه نجل داعية شهير وعثر بحوزته على جوهر "الحشيش" المخدر، وتم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.