تأييد الحبس سنة لسائق نصب على أستاذة جامعية بمصر الجديدة

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بتأييد معاقبة سائق بإحدى شركات المقاولات متهم بالنصب والاحتيال وتهديد استاذة بأحد المعاهد التعليمية بالتعدي عليها، بالحبس سنة وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.



وجاء في البلاغ المقدم من المجني عليها أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء على مبلغ وقدره (700) ألف جنيه من أموالها، عندما قام المتهم بالادعاء بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات العملاقة، وأنه قادر ومعه آخرين ومنهم شخص يحمل الجنسية الأجنبية، على أن ينهى لها مشكلتها مع أحد المقاولين بالطرق الودية.



وقالت المجني عليها إن المتهم طلب مقابلتها بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات الكبيرة، ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشاكل التي بينها وبين أحد المقاولين، والتي تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكة الأرض والمقاول سيقوم بالبناء وحدثت نزاعات قضائية بينهما، ومازالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية.

وقابلها مرة أخرى وبصحبته شخص آخر، ومارسا عليها كافة الطرق الاحتيالية ومنها الاتصال بأشخاص يزعمون بأنهم أصحاب قرار، وفي نهاية المقابلة طلبا منها مبلغ مليون جنيهًا فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام.



وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة الكبرى، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره اتصل بها وقام بتهديدها.

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