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حوادث

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى في قضية قتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» بإعدام المتهم الأول "طارق" وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية، والسجن المشدد 15 عاما للمتهم الثاني "علي الدين" لحداثة سنه، لما اقترفوه من قتل الطفل "أحمد" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.

جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار على قضية طفل "الدارك ويب" اليوم

قضية الدارك ويب، إحالة أوراق المتهم الأول في مقتل طفل شبرا الخيمة إلى المفتي

النطق بالحكم في الدارك ويب 

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

شهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة منذ الصباح الباكر، وذلك قبل النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفل "أحمد" المعروفة بـ الدارك ويب، واستخراج أحشائه، وتصوير مقاطع مرئية، والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين، "طارق أنور عبد المتجلي" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات" 15 سنة، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، والتمثيل بالجثة، وذلك بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بتحريضه واتفاقه معه على خطف الطفل وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور.

وقد اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، وتشهد الجلسة اليوم النطق بالحكم في هذه القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

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