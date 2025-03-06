تساقط أمطار وثلوج على الغربية (بث مباشر)

تشهد محافظة الغربية الآن سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة وتساقط حبات الثلج.

أعلن اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية في وقت سابق الانتهاء من مراجعة موقف بالوعات الصرف بالشوارع ووضع معداته فى حالة استعداد تحسبا للسيول.

كما أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع محافظ الغربية أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقًا للاجتماعات التنسيقية استعدادًا لسقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظًا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية.

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه، مؤكدًا على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

ووجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهًا قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أولًا بأول.

وأشار المحافظ إلى أن الأحياء والمراكز والمدن طبقت خلال الأسابيع الماضية نماذج محاكاة فعلية على الطبيعة، للتأكد من استعداد المعدات والعمال لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من الجاهزية واتخاذ الاستعدادات اللازمة.

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