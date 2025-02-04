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تفاصيل براءة نجل الداعية محمد حسان من جريمة حيازة المواد المخدرة.. دفاع المتهم يقدم مقطع فيديو يرصد لحظة القبض عليه.. ويدفع ببطلان الضبط والتفتيش

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة خالد حسان، نجل الداعية الشيخ محمد حسان، من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.

 

واستندت البراءة علي دفاع المتهم، الذي دفع ببراءة نجل الشيخ محمد حسان، تأسيسًا على بطلان الضبط والتفتيش، وتناقض الدليل القولي والدليل الفني، وكيدية الاتهام، وظهور دلائل جديدة تثبت براءة موكله.

 

وقدم المحامي مقطع فيديو أمام هيئة المحكمة، يرصد لحظة القبض على موكله نجل الشيخ محمد حسان، والذي أظهر عدم وجود كمين شرطي كما جاء بأقوال مأمور القبض القضائي في التحقيقات.


وكذلك دفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي الذي شهد في محضر الضبط، بالعثور على مواد مخدرة بين طيات ملابس نجل الشيخ محمد حسان، وشهد تارة أخرى في التحقيقات بالعثور على المواد المخدرة والسلاح الأبيض داخل السيارة.

 

وافاد محامي نجل محمد حسان، بعدم صحة ما تم تداوله بإيجابية العينة المأخوذة من موكله لتعاطي المخدرات، مضيفًا أنه لم يتم عرضه على الطب الشرعي أو إجراء تحليل مخدرات من الأساس، وكذلك وجود سابقة خلافات بين موكله ومأمور الضبط القضائي والمثبتة في التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أول أكتوبر، بحبس نجل الداعية الإسلامي الشهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بأحد شوارع منطقة أكتوبر، بتهمة حيازة مواد مخدرة “الحشيش”.

 


وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية باشتباه قوة أمنية في سيارة يقودها شاب بأحد الشوارع بمنطقة أكتوبر.

 

وبإيقاف السيارة، تبين أنه نجل داعية شهير وعثر بحوزته على جوهر "الحشيش" المخدر، وتم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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محكمة جنايات الجيزة الداعية الشيخ محمد حسان حيازة المخدرات

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