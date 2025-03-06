تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لنشرها ادعاءات كاذبة ضد رئيس اللجنة الأولمبية

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب نشرها ادعاءات “كاذبة” عبر صفحتها على فيسبوك ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس ياسر إدريس.

وجاء ذلك الحكم ضد المتهمة في الجنحة رقم 80 لسنة 2024 جنح الاقتصادية، وجاء ذلك الحكم ضد المتهمة في الجنحة رقم 80 لسنة 2024 جنح الاقتصادية.



وقرر المهندس ياسر إدريس، إقامة دعوى تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه ضد المتهمة عما بدر منها من ادعاءات كاذبة، وإشاعة أخبار غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل ، على حكم حبسه 4 أشهر

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 27 مارس الجاري للحكم. مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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