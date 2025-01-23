عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر

كشف محامي طليقة صالح جمعة، تفاصيل منع اللاعب من السفر خارج البلاد.

منع صالح جمعة من السفر خارج البلاد

وقال المحامي في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” بقناة "etc" والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "حصلنا على حكم بحبس صالح جمعة لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مبلغ 420 ألف جنيه وعدم دفع النفقة الشهرية".

أسباب منع صالح جمعة من السفر

وأضاف: "كان هناك اتفاق بدفع صالح جمعة 35 ألف جنيه نفقة شهرية، والمبلغ تراكم عليه وحصلنا على الحكم في 2019، وحصلنا على حكم بحبسه في نوفمبر لمدة شهر، وتم اتخاذ الإجراءات ضده لمنعه من السفر".

وتابع: "الحكم نهائي، واللاعب لن يستطيع السفر، إلا بعد سداد المبالغ المالية لصالح موكلتي، وهناك قضايا أخرى، والنفقة وصلت لـ مليون و100 ألف جنيه".



وواصل: "إجمالي النفقة المطلوبة من صالح جمعة مليون و100 ألف جنيه، ولم تحدث أي محاولات للصلح، ولم يتواصل معانا أي شخص للصلح".



واختتم: "صالح جمعة كان عائدًا للعراق للعب هناك، وعلمت بذلك وتحركنا لمنعه من السفر".

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