مصرع شاب في سباق دراجات بخارية بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بسبب السرعة الزائدة في سباق على طريق اللاهون ـ الفيوم، بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل حادث سباق الموت

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتصادم بين دراجتين ناريتين بطريق اللاهون – الفيوم، بنطاق المركز، ووجود جثة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال شابين، دراجتين بخاريتين، في سباق سرعة على الطريق، اصطدما ببعضهما؛ ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ما تسبب في مصرع "عبدالله.م. ع.ذ " 20 سنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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