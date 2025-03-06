الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

العثور على رؤوس حمير في مصرف يثير الجدل في المنوفية والأمن يكشف التفاصيل

مصدر أمنى يكشف وجهة
مصدر أمنى يكشف وجهة الحمير المعثور على بقاياها بالمنوفية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا أثناء قيام أحد الأشخاص بإلقاء رؤوس حمير بالإضافة إلى بعض العظام الخاصة بالحمير على مصرف قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

ومن جانبه، قال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ " فيتو" إنه قد تم ضبط المواطن أثناء إلقاء رؤوس الحمير وبعض المخلفات وتبين أنها تعود لحمير يتم جلبها بكافة التصاريح اللازمة لإطعام الأسود الواقعة بمنطقة أرض عرفة بشبين الكوم، لافتا إلى أن عدد الحمير 15 حمارًا.

وأكد المصدر أنه تم اصطحاب المواطن لقسم شرطة شبين الكوم وتم الاطلاع على كافة الأوراق الرسمية، وتبين أن الأسود لا تتناول الرأس وبعد المخلفات كالأحشاء لذلك قام المواطن بمحاولة إلقائها على طريق بخاتي شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مركز شبين الكوم محافظة المنوفية شبين الكوم مصرف قرية بخاتي المنوفية

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