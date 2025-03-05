مد أجل النطق بالحكم على المخرج محمد سامي بسب وقذف عفاف شعيب لـ19 مارس

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل الحكم في الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها الى جلسة 19 مارس.



محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج الشهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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