أخبار مصر: سبب صادم بوفاة شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف، زيادة سعر بيريل وفيروز، تفاصيل جديدة عن طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ساويرس عن تراشق ترامب وزيلينسكي: أذكى قرار للسيسي عدم الذهاب إلى البيت الأبيض

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على المشادة الحادة والتلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطرد الأخير من البيت الأبيض.

مفاجأة صادمة في وفاة طالبتين شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إلى سبب وفاة شقيقتين بمسكنهما بعمارات الطيران بمدينة بني سويف، حيث تبين أن وجبة كشري، تسببت في الوفاة وإصابة شقيقهما.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز بالأسواق

اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع بالأسواق، تبدأ اليوم السبت 1 مارس 2025، تطبيق الزيادة في سعر بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

بعد إهانته بالبيت الأبيض، الجيش الأوكراني يوجه رسالة عاجلة إلى زيلينسكي

بعد المشادة الكلامية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وجه الجيش الأوكراني رسالة عاجلة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

فترتان صباحية ومسائية، المواعيد الجديدة لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان

تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، العمل بالمواعيد الجديدة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المبارك.

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، جنون الملوخية والثوم أول أيام رمضان

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

كيف تم إبلاغ زيلينسكي أنه مطرود من البيت الأبيض؟ وهذا أول رد فعل للرئيس الأوكراني

مشادة ترامب وزيلينسكي، كشف مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، عن الأحداث التي تبعت المشادة الحادة التي دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى في البيت الأبيض.

مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض "سيد الناس" لعمرو سعد في رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025، يبحث العديد من عشاق الدراما الرمضانية عن عرض مسلسل “سيد الناس” للنجم عمرو سعد الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2025.

اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات حتى عيد الفطر

مواعيد عمل المحال والكافيهات في رمضان، يبدأ اليوم السبت تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والكافيهات وبما يتناسب مع شهر رمضان الكريم.

بمساعدة مكة، محمد صلاح يعلق زينة رمضان بمنزله احتفالا بالشهر الكريم (صور)

يبدو أن مسيرة محمد صلاح الاحترافية بالدوريات الأوروبية لم تسنه عادات وتقاليد المصريين في شهر رمضان الكريم.

القبض على نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم.

ارتفاع درجات الحرارة وأمطار، حالة الطقس اليوم السبت أول أيام رمضان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

بعد المشادة الكلامية، زيلينسكي يرفض الاعتذار لترامب

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاعتذار لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد المشادة الكلامية التي نشبت بينهما يوم الجمعة في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنه "لم يفهم حتى الآن ما الخطأ الذي اقترفه".

أبرزها اللحوم والفول والزيت، قفزة في أسعار السلع الغذائية بأول أيام رمضان

سجلت أسعار السلع الغذائية في عدد من الأصناف الرئيسية ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، التي منها الفول واللحوم والدواجن والدقيق والزيت؛ إضافة إلى بعض أنواع من الجبن.

مواعيد المترو في رمضان، اليوم تطبيق المواعيد الجديدة لتشغيل المترو

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطبيق مواعيد تشغيل الجديدة بداية من اليوم السبت، ونشرت وزارة النقل تقريرًا مصحوبًا بإنفوجراف عن مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

حقيقة تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لحالة إغماء في مسجد الحسين بعد صلاة التراويح

أكدت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أنه بصحة جيدة ويواصل جولاته الدعوية بالشهر الكريم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بكأس الاتحاد الإنجليزي

مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية، أبرزها الدوري الإسباني والدوري السعودي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وغيرها من البطولات الكبرى.

بيبسي ترفع أسعار مشروب ستينج للطاقة أول أيام رمضان

رفع أسعار زجاجة مشروب ستينج للطاقة، تطبق اليوم السبت 1 مارس 2025؛ وفقًا لما كشفه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، قرار شركة بيبسي برفع أسعار زجاجة مشروب ستينج للطاقة.

عقبال عندكوا، موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على قناتي CBC وON

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ قناة CBC اليوم السبت عرض أول حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

غطت وجهها وكادت تبكي، شاهد رد فعل سفيرة أوكرانيا أثناء شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

لم يكن الشجار التاريخي كما وصفه مراقبون، الذي نشب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي الجمعة، في البيت الأبيض، وحده الغريب أثناء لقاء الزعيمين، إذ التقطت عدسات الكاميرات مشهدًا آخر.

اليوم، الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.

تحويل مسار وتعليق رحلات، طائرة ترامب تربك حركة الطيران في واشنطن، ماذا حدث؟

تعطلت أكثر من عشرين رحلة متجهة إلى مطار رونالد ريجان في واشنطن بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية.

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

في تطبيق عملي لنظريَّات الأبوَّة الخارجة عن المألوف خوفًا من الانقراض البشري، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أبًا للمرة الرابعة عشرة.

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