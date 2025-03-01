السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة وأمطار، حالة الطقس اليوم السبت أول أيام رمضان

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتستمر درجات الحرارة اليوم  فى الارتفاع الطفيف بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل  الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تمتد إلى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت بالتزامن مع أول أيام رمضان، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13

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