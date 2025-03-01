مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بكأس الاتحاد الإنجليزي
مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية، أبرزها الدوري الإسباني والدوري السعودي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وغيرها من البطولات الكبرى.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
برستون نورث × بيرنلي - 2:15 ظهرًا
كريستال بالاس × ميلوول - 2:15 ظهرًا
بورنموث × وولفرهامبتون - 5 عصرا
مانشستر سيتي × بلايموث أرجايل - 7:15 مساءً
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
جيرونا × سيلتا فيجو - 3 عصرًا | بي إن سبورت 3
رايو فاييكانو × أشبيلية - 5:15 عصرًا | بي إن سبورت 3
ريال بيتيس × ريال مدريد - 7:30 مساءً | بي إن سبورت 1
أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو - 10 مساءً | بي إن سبورت 3
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
سانت اتيان × نيس - 6 مساء | بي إن سبورت 4
لانس × لوهافر - 10 مساء | بي إن سبورت 2
باريس سان جيرمان × ليل - 10:5 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
أتالانتا × فينيزيا - 4 عصرًا
نابولي × إنتر ميلان - 7 مساءً
أودينيزي × بارما - 9:45 مساءً
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الخلود × الخليج - 9 مساءً | SSC SPORTS
الفتح × التعاون - 9 مساءً | SSC SPORTS
الفيحاء × الوحدة - 9 مساءً | SSC SPORTS
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا