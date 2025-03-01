السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

أبرزها اللحوم والفول والزيت، قفزة في أسعار السلع الغذائية بأول أيام رمضان

السلع الغذائية، فيتو
السلع الغذائية، فيتو

سجلت أسعار السلع الغذائية في عدد من الأصناف الرئيسية ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، التي منها الفول واللحوم والدواجن والدقيق والزيت؛ إضافة إلى بعض أنواع من الجبن.

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وتستعرض «فيتو» أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك؛ في السطور الآتية: 

 9 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.1 جنيه.

 

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 50 إلى 87.5 جنيه للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 50.4 جنيه.

 

أسعار الفول السائب في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 45 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

10.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 10.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 63.7  جنيه.

 

أسعار الفول المعبأ مجروش بالأسواق

 فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 60 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 8 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 500.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 426 جنيهًا إلى 655 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 12 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 276.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 230 جنيهًا إلى 290 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 109 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 414 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وتراوحت الارتفاعات بين 5 و62 جنيهًا في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

سعر الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 102.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

سعر الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ  البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 126.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك. 

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

كما ارتفعت أسعار طن الدقيق في الأسواق، إذ بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15800 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 16 ألف جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

ارتفاع أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.3 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 33 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 98 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 90 إلى 100 جنيه للتر.

 

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99.6 جنيه، بارتفاع 12.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 98 جنيهًا إلى 100 جنيه للتر.

ارتفاع سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 115.1 جنيه، بارتفاع 14.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111.8 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

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