مواعيد المترو في رمضان، اليوم تطبيق المواعيد الجديدة لتشغيل المترو

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطبيق مواعيد تشغيل الجديدة بداية من اليوم السبت، ونشرت وزارة النقل تقريرًا مصحوبًا بإنفوجراف عن مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وجاءت كما يلي:

الخط الأول والثاني للمترو



- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات (حلوان - المرج الجديدة) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- بداية ساعات التشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.



- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحًا.

- علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

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