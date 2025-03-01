السبت 01 مارس 2025
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حوادث

القبض على نيجيرية متهمة بسرقة مجهورات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم

الإعلامية ميار الببلاوي،
الإعلامية ميار الببلاوي، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة  القبض على خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم.


وكان مأمور قسم الهرم تلقى بلاغًا من ميار الببلاوي تتهم فيه خادمتها بسرقتها بعد استقدامها بفترة وجيزة لا تتعدى الـ48 ساعة

وحررت الإعلامية المعروفة محضرًا رسميًّا اتهمت فيه خادمة حديثة العهد بمنزلها بسرقة مجوهراتها الثمينة وقدمت أوصافها.

وقام العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الدكر لفحص البلاغ وضبط المشكو في حقها.

وتوصلت جهود البحث والتحري بمشاركة العقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الهرم إلى مكان اختباء المتهمة، وإيفاد مأمورية ألقت القبض عليها لسماع أقوالها واستعادة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي  النيابة العامة للتحقيق.

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الأجهزة الأمنية خادمة نيجيرية الإعلامية ميار الببلاوي مامور قسم الهرم

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