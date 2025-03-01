السبت 01 مارس 2025
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ساويرس عن تراشق ترامب وزيلينسكي: أذكى قرار للسيسي عدم الذهاب إلى البيت الأبيض

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على المشادة الحادة والتلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطرد الأخير من البيت الأبيض.

 

تراشق تخطي حدود الأدب

وقال “ساويرس” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” تويتر سابقًا: "فضيحة على مستوى غير مسبوق وخناقة أمام الصحفيين وتراشق تخطى حدود الأدب والأصول بين ترامب وزيلينسكي... موقف يكسف".

وأضاف: "أذكى قرار أخذه الرئيس السيسي هو عدم ذهابه إلى لقاء ترامب".

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ونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس مقطع من الخناقة والتلاسن بين ترامب زيلينسكي، قبل أن يقوم فريق ترامب الرئاسي بطرد الرئيس الأوكراني من المكتب البيضاوي.

 

تفاصيل طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

وكشف مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، عن الأحداث التي تبعت المشادة الحادة التي دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى في البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب تشاور في المكتب البيضاوي مع نائبه جي دي فانس ووزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ثم اتخذ قرارا بأن زيلينسكي "ليس في وضع يسمح له بالتفاوض"، ووجه روبيو ووالتز لإبلاغ زيلينسكي بأن الوقت حان ليغادر البيت الأبيض.


أول رد فعل من زيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض

وبعد المغادرة، وفي أول تعليق له على المشادة، عبر الرئيس زيلينسكي عن "امتنانه للشعب الأمريكي".

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "شكرًا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي.. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدًا".

 

مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي

ودارت مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض، الجمعة.


وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال" بعد ذلك إن "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أمريكا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة في المفاوضات" مع روسيا.


وأضاف "لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدًّا للسلام".

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