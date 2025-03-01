إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

في تطبيق عملي لنظريَّات الأبوَّة الخارجة عن المألوف خوفًا من الانقراض البشري، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أبًا للمرة الرابعة عشرة.

ماسك أبا للمرة الرابعة عشرة

وأعلنت شيفون زيلس المديرة التنفيذية في شركة "نيورالينك" أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح أبًا للمرة الرابعة عشرة.



وأشارت زيلس، 38 عامًا، إلى أنها رحبت بطفلها الرابع من ماسك، حيث كتبت في منشور على منصة "إكس": "بعد مناقشة الأمر مع إيلون، وبمناسبة عيد ميلاد أركاديا الجميلة، شعرنا أنه من الأفضل مشاركة أخبار ابننا الرائع سيلدون لايكورجوس".

شيفون زيلس

وأضافت: "يمتلك بنية قوية وقلبا طيبا. نحبه كثيرا".

ورد ماسك، البالغ من العمر 53 عاما، على المنشور بقلب أحمر، مؤكدا فرحته بالخبر.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في يونيو 2024 إلى أن ماسك وزيلس رحبا بطفلهما الثالث في سرية مطلع العام. وفي اليوم التالي، أكد ماسك ولادة طفله الثاني عشر، قائلا: "أما بالنسبة لكوني أبا سرا، فهذا غير صحيح. جميع أصدقائنا وعائلتنا يعرفون. عدم إصدار بيان صحفي لا يعني أن الأمر كان سرا".

وكان ماسك قد رحب بتوأميه سترايدر وأزور من زيلس في نوفمبر 2021، وأعرب عن دعمه للعائلات الكبيرة، وعن عدد الأطفال الذين يرغب في إنجابهم، قال: "بقدر ما أستطيع قضاء الوقت معهم وأكون أبا جيدا لهم".

ووُلد التوأم قبل شهر واحد فقط من ولادة ابنته إكسا دارك سايدريل مع المغنية غرايمز عبر تأجير الأرحام. كما أنجب ماسك طفلين آخرين من جرايمز و6 أطفال من زوجته السابقة جاستين ويلسون.

شجرة عائلة ماسك

أنجب إيلون ماسك 13 ولدًا من 4 نساءٍ حتى الآن. توفّي ابنُه البكر نيفادا أليكساندر عام 2002 قبل أن يبلغ شهره الرابع، بسبب مرضٍ قاتل يصيب الرضّع. مستعينًا بتقنيّة التلقيح الصناعي، عاد ورُزق عام 2004 من زوجته السابقة الكاتبة جوستين ويلسن بالتوأم فيفيان وجريفين، ثم بـ3 توائم هم: كاي، وساكسون، وداميان المولودين عام 2006.

وعلاقة فيفيان وماسك مقطوعة على خلفيّة تحوّلها جنسيًا من ذكر إلى أنثى.

وفي مقابلةٍ متلفزة عام 2024، أعلن ماسك أنه خسر ابنه، ذاهبًا إلى حدّ القول إنه ميت بالنسبة إليه. جاء الردّ من فيفيان عبر منصة «ثريدز»، حيث كتبت: «هو لا يعرف حتى كيف كنت خلال طفولتي؛ لأنه لم يكن هنا ببساطة. وفي الوقت القليل الذي كان يوجد فيه، لطالما عيّرني بأنوثتي».

أما جريفين فبعيدٌ نسبيًا عن الأنظار، إلا أنه ظهر برفقة والده وأشقّائه خلال لقاءٍ مع البابا فرنسيس في الفاتيكان عام 2022. فيما يُعرف عن داميان أنه عبقريّ في العزف على البيانو.

بفارق 20 عامًا تقريبًا عن الدفعة الأولى من أولاده، أنجب ماسك عام 2020 ابنه السابع إكس من المغنية الكنديّة جرايمز. وكرّت السبحة خلال الأعوام الأربعة المنصرمة، حيث تضخّمت عائلة ماسك وباتت تضمّ 7 أطفالٍ تتراوح أعمارهم ما بين 5 أشهر و5 سنوات. ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ بعضَهم أُنجب بواسطة التلقيح الصناعي أو الأرحام البديلة.

أبٌ متقاعس؟

ما عاد خافيًا على أحد أنّ إكس هو ابن ماسك المفضّل، والذي يكاد لا ينزل عن كتفَي والده. مع العلم بأنّ له شقيقَين هما إكسا دارك سيديرال وتكنو ميكانيكوس. وقد علا صوت الوالدة جرايمز مؤخرًا متهمةً شريكها السابق بإهمال صحة أحدهما.

جرايمز التي كشفت عن أنها أمضت 5 أشهر من دون رؤية أحد أطفالها، من المرجّح أنه إكس، كانت قد رفعت دعوى حضانة ضد ماسك. وفي الرسائل التي وجّهتها إليه عبر منصة «إكس»، رجته أن يتجاوب مع أزمة ولدهما الصحية، محذّرةً من أنه وإن لم يردّ فربما يصاب الطفل باعتلالٍ مدى الحياة، من دون إعطاء تفاصيل عن الحالة المرضيّة.

الحبّة الـ13 في عنقود نسل ماسك طفلٌ من الكاتبة والمؤثّرة الأميركية المحافظة آشلي سان كلير. يُعرّف الولد بحرف اسمه «ر» وحرفَي عائلة والدته «س ك» (RSC).

بين سان كلير (26 سنة) وماسك (53 سنة) دعوى حضانة كذلك، رفعتها الأم التي أنجبت طفلها في سبتمبر 2024. ووفق ما كشفت، فإنّ ماسك كان غائبًا عن الولادة، وهو لم يلتقِ بطفله سوى 3 مرات منذ ولادته؛ دام اللقاء الأول ساعتَين، والثاني ساعة فيما اقتصر الثالث على 30 دقيقة.

نشرت سان كلير حوارًا بينها وبين ماسك يُثبت عدم انخراطه في متابعة شؤون المولود الجديد وبُعده عنه. وقد أثارت تلك القضية، إلى جانب نداءات الاستغاثة التي وجّهتها غرايمز بشأن ولدهما المريض، حفيظة مجموعة من مستخدمي منصة «إكس» الذين اتهموا ماسك بأنه «أب متقاعس».

لم يسلم ماسك من تلك التهمة حتى من والده، الذي قال إنّ ابنَه ليس أبًا جيّدًا. وفي برنامج بودكاست عُرض مؤخرًا، انتقدَ إيرول ماسك أسلوب ابنه في التربية، معتبرًا أنّ كثرة المال والمُربّيات انعكست سلبًا على أحفاده.

مدرسة ماسك الخاصة

لم يكن إيلون ماسك راضيًا عمّا يتلقّى أولاده من تعليمٍ في المدرسة، فسحبَهم منها عام 2014. سارع للغاية إلى تأسيس مدرسة في تكساس أطلق عليها «اد أسترا» (نحو النجوم باللغة اللاتينية)، تحوّلت لاحقًا إلى «أسترا نوفا سكول».

المدرسة التي تعتمد التدريس عن بُعد، اقتصر تلاميذها بدايةً على أولاد ماسك وأبناء الموظفين في شركته «سبيس إكس». لكنها الآن باتت تستوعب طلّابًا من كافة أنحاء العالم وفي كل المراحل. ووفق مجلّة «فورتشن»، فإنّ ماسك يخطّط مع شركائه لتحويل «أسترا نوفا» إلى جامعة.

في مدرسة ماسك يمكن للطلّاب أن يستريحوا من هاجس الدرجات، كما أنهم لا يتلقّون دروسًا في اللغات الأجنبية ولا الموسيقى. يعتمد البرنامج التربوي بشكلٍ أساسي على تحفيز التلاميذ على التفكير، واتخاذ القرارات، والتعاون، والاستكشاف، وإيجاد حلول لمشكلاتٍ واقعيّة.

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