السبت 01 مارس 2025
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اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات حتى عيد الفطر

غلق المحال التجارية،
غلق المحال التجارية، فيتو

مواعيد عمل المحال والكافيهات في رمضان، يبدأ اليوم السبت تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والكافيهات وبما يتناسب مع شهر رمضان الكريم.

 

مواعيد غلق المحلات في رمضان

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًّا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

 

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.


وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويعمل به اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

 

ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والكافيهات شهر رمضان الكريم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحال التجارية الجريدة الرسمية الوقائع المصرية
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