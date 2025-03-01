السبت 01 مارس 2025
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فترتين صباحية ومسائية، المواعيد الجديدة لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان

المواعيد الجديدة
المواعيد الجديدة لزيارة المتاحف، فيتو
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تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، العمل بالمواعيد الجديدة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المبارك.

 

مواعيد زيارة المواقع والمتاحف الأثرية خلال شهر رمضان

- كافة المتاحف: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

- المتحف المصري بالتحرير: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

- المتحف اليوناني الروماني: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

- متحفا الغردقة وشرم الشيخ: (الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً).

- كافة المناطق الأثرية: من التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

- مناطق (آثار الهرم، آثار سقارة، قلعة صلاح الدين الأيوبي): من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

- المناطق الأثرية بقنا والأقصر وأسوان: تستمر مواعيد الزيارة بها كما هو الحال بنفس المواعيد الجارية.

مع ملاحظة أن شباك التذاكر يغلق قبل ساعة من مواعيد انتهاء الزيارة المحددة.
وحرصت وزارة السياحة والآثار على إرسال خطاب لغرفة شركات السياحة بالمواعيد الجديدة لتعديل وتنسيق جداول زيارة الوفود السياحية للمتاحف والمواقع الأثرية.

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وزارة السياحة والآثار زيارة المواقع والمتاحف المفتوحة شهر رمضان المتحف المصري بالتحرير لمتحف اليوناني الروماني
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