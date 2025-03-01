السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

كيف تم إبلاغ زيلينسكي أنه مطرود من البيت الأبيض؟ وهذا أول رد فعل للرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيتو

مشادة ترامب وزيلينسكي، كشف مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، عن الأحداث التي تبعت المشادة الحادة التي دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى في البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب تشاور في المكتب البيضاوي مع نائبه جي دي فانس ووزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ثم اتخذ قرارا بأن زيلينسكي "ليس في وضع يسمح له بالتفاوض"، ووجه روبيو ووالتز لإبلاغ زيلينسكي بأن الوقت حان ليغادر البيت الأبيض.

 

أول رد فعل من زيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض

وبعد المغادرة، وفي أول تعليق له على المشادة، عبر الرئيس زيلينسكي عن "امتنانه للشعب الأمريكي". 

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "شكرًا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي.. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدًا".

 

مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي

ودارت مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض، الجمعة.


وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال" بعد ذلك إن "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أمريكا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة في المفاوضات" مع روسيا.

وأضاف "لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدًّا للسلام".

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