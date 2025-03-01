غطت وجهها وكادت تبكي، شاهد رد فعل سفيرة أوكرانيا أثناء شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

لم يكن الشجار التاريخي كما وصفه مراقبون، الذي نشب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي الجمعة، في البيت الأبيض، وحده الغريب أثناء لقاء الزعيمين، إذ التقطت عدسات الكاميرات مشهدًا آخر.

رد فعل السفيرة الأوكرانية بأمريكا

فقد سرقت ردة فعل السفيرة الأوكرانية بأمريكا أوكسانا ماركاروفا، الأضواء بعد أن ظهرت، الجمعة، مستاءة مما يجري أمامها.

وانتشرت للمسؤولة الرفيعة مقاطع فيديو وهي تغطي وجهها أثناء احتدام الكلام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه دي جي فانس، مع رئيسها فولديمير زيلينسكي.

كما انتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

مشادة تاريخية بين ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض

وشهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الجمعة مواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ.



وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية.

وردّ زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبًا من الأخير.

بدوره، صعّد ترامب من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرم اتفاقًا وإما أننا سنبتعد"، مضيفًا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق كأنك ممتن. هذا ليس تصرفًا لطيفًا".

طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

غادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض بشكل مبكر بعد مشادة كلامية غير مسبوقة مع نظيره الأمريكي.

ورصدت عدسات المصورين زيلينسكي وهو يخرج وحيدًا من البيت الأبيض دون أن يرافقه ترامب لتوديعه.

ورفض الرئيس الأوكراني الحديث إلى وسائل الإعلام.

نتيجة لهذا التوتر، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقد بعد الاجتماع.

كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بإلغاء توقيع الاتفاق الذي كان من المنتظر بين الجانبين حول استغلال موارد أوكرانيا من المعادن.



بعد المواجهة، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "غير مستعد للسلام"، معتبرًا أنه يستغل انخراط الولايات المتحدة في النزاع لتحقيق أفضلية في المفاوضات مع روسيا.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أمريكا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة".



وأضاف: "لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدًّا للسلام".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن ترامب شعر "بعدم الاحترام" في "خطاب وسلوك" زيلينسكي أثناء اللقاء، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف حازم ضده.

تعليق الرئيس الأوكراني على حديث ترامب

في وقت لاحق، ذكر زيلينسكي على حسابه الرسمي في "إكس": "شكرًا لأمريكا، شكرًا لدعمك، شكرًا لهذه الزيارة. شكرًا لك الرئيس ترامب. والكونجرس والشعب الأمريكي".

وأضاف: "إن أوكرانيا بحاجة إلى السلام العادل والدائم، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بالضبط".

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