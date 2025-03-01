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اقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز بالأسواق

أسعار كانز بيريل
أسعار كانز بيريل وفيروز، فيتو

اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع بالأسواق، تبدأ اليوم السبت 1 مارس 2025، تطبيق الزيادة في سعر بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

 

زيادة 13 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وكانت الشركة قد أرسلت للتجار والموردين قائمة بالأسعار الجديدة لمنتجاتها، التي ستطبق بدءًا من اليوم السبت 1 مارس 2025، وذلك  وفقًا «المنوفي»، وتشمل أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع، بارتفاع يصل لـ 13 جنيهًا في الكرتونة؛ إذ ارتفعت من  327 جنيهًا إلى 340 جنيهًا.

 

<strong>زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع </strong>
زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع 

أسعار فيروز وبيريل وكانز وزجاج بعد تطبيق الزيادة اليوم

وعن أسعار فيروز وبيريل كانز بعد تطبيق الزيادة المقررة اليوم السبت؛ في السطور الآتية: 

أسعار بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة 

البداية مع سعر بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم السبت، الذي جاء كالآتي: 

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أسعار كانز بيريل وفيروز

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز بيريل للمستهلك

ورفعت الشركة وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14.5 جنيه مقابل 14 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك وإلى 348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و340 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

 

أسعار فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة

وأما سعر فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة اليوم السبت، فجاء كالآتي: 

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز فيروز للمستهلك

ورفعت الشركة أسعار فيروز عبوة «كانز» إلى 14.5 جنيه مقابل 14 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و340 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

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اسعار كانز بيريل وفيروز

أسعار بيريل زجاج غير مرتجع 275 مل

ورفعت الشركة أسعار بيريل زجاج غير مرتجع وزن 275 مل إلى 14.5 جنيه للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و332 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

أسعار فيروز زجاج غير مرتجع 275 مل

ورفعت الشركة أسعار فيروز زجاج غير مرتجع وزن 275 مل إلى 14.5 جنيه للمستهلك وإلى  348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و332 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

أسعار بيريل زجاج غير مرتجع 240 مل

ورفعت الشركة أسعار بيريل زجاج غير مرتجع وزن 240 مل إلى 8.5 جنيه للمستهلك وإلى  204 جنيهات سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و193 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

أسعار فيروز زجاج غير مرتجع 240 مل

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة؛ رفعت الشركة أسعار فيروز زجاج غير مرتجع وزن 240 مل إلى 8.5 جنيه للمستهلك وإلى  204 جنيهات سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و193 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

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