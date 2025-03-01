مفاجأة صادمة في وفاة طالبتين شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إلى سبب وفاة شقيقتين بمسكنهما بعمارات الطيران بمدينة بني سويف، حيث تبين أن وجبة كشري، تسببت في الوفاة وإصابة شقيقهما.

بلاغ العثور على جثتي شقيقتين ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بقسم شرطة بني سويف، بالعثور على جثتي الشقيقتين "إنجي. م.م.ص" 18 عامًا، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها "يسرا" 20 عامًا، طالبة بكلية الصيدلة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ، حيث تبين أن الشقيقتين تم العثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقتهما بمساكن الطيران بمدينة بني سويف، في ظروف غامضة، وكذلك شقيقهما مصاب بإعياء شديد، وبعد المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تبين وفاتهما عقب تناولهما وجبة كشري، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وجبة كشري سبب وفاة شقيقتين ببني سويف

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، حيث بدأ فرق البحث بالتحري من خلال جمع الأدلة وفحص أجهزة الهواتف، وكاميرات المراقبة بمحيط مسكنهم لمعرفة مصدر حصولهم على وجبة الكشري.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، لتولي التحقيقات، وجرى استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثتين، وجارٍ استكمال التحريات للتعرف على ملابسات الحادث.

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