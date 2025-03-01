تحويل مسار وتعليق رحلات، طائرة ترامب تربك حركة الطيران في واشنطن، ماذا حدث؟

تعطلت أكثر من عشرين رحلة متجهة إلى مطار رونالد ريجان في واشنطن بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية.

قواعد جديدة بشأن الرحلات الجوية

وقال موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، يوم الجمعة، إن إدارة الطيران الاتحادية فرضت قواعد جديدة تمنع الرحلات الجوية إلى المطار المزدحم الواقع قرب العاصمة الأمريكية خلال انتقال ترامب بطائرة الرئاسة الهليكوبتر بعد اصطدام وقع في 29 يناير بين طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وطائرة إقليمية تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أودى بحياة 67 شخصًا.



وأفاد موقع "فلايت رادار 24" أن 10 رحلات جوية تحويلها، مساء الجمعة، إلى مطارات أخرى مع تعليق أكثر من 12 رحلة أخرى لمدة 38 دقيقة دون استقبال أي رحلات قادمة، وفق رويترز.

وتم تحويل معظم الرحلات إلى مطار دالاس الدولي القريب الواقع شمال ولاية فرجينيا قرب واشنطن، فيما تم تحويل رحلتين إلى بيتسبرج.

وحظرت إدارة الطيران إلى أجل غير مسمى معظم الرحلات بالقرب من مطار رونالد ريجان، باستثناء طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة والإسعاف والرئاسة.

حادث مطار رونالد ريجان

وقالت الإدارة إن تلك القيود ستظل سارية على الأقل حتى تصدر هيئة سلامة النقل الوطنية تقريرها الأولي عن التصادم الذي وقع في يناير والمتوقع خلال الشهر الجاري.

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