حقيقة تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لحالة إغماء في مسجد الحسين بعد صلاة التراويح

أكدت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أنه بصحة جيدة ويواصل جولاته الدعوية بالشهر الكريم.

وأضافت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم أن كل ما تردد في وسائل الإعلام غير صحيح والصور المنتشرة كانت جراء تدافع المصلين والمحبين نحوه لتقديم التحية والسلام كما أنه ألقى خاطرة التراويح بمسجد سيدنا الحسين. أعقبها لقاء علي الهواء مباشرة بقناة الحياة برحاب مسجد سيدنا الحسين.



الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صور ومقاطع فيديو يظهر تجميع الناس حول الدكتور أحمد عمر هاشم بعد صلاة التراويح في مسجد سيدنا الحسين مدعين أنه تعرض لحالة إغماء مفاجئة.

أحمد عمر هاشم يكشف حقيقة تعرض لوعكة صحية بعد صلاة التراويح

وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم في تصريحات صحفية له أنه بصحة جيدة وما تردد في وسائل الإعلام والصور المنتشرة كانت جراء تدافع المصلين نحوه لتقديم التحية والسلام.

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