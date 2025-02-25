أخبار مصر: زلزال في حلوان، تحرك رابطة الأندية بعد السخرية من الأهلي، قصة انهيار 7 آلاف عقار بالإسكندرية، ترامب يهين رئيس بولندا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بالصحراء الغربية على بعد 6 كم من شمال غرب حلوان.

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية، أنها قامت بحذف الفيديو الساخر من النادي الأهلي من حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

الجيش السوداني يسيطر على المدخل الشرقي لجسر سوبا ويفك الحصار جزئيا عن الدلنج (فيديو)

سيطر الجيش السوداني، على المدخل الشرقي لجسر سوبا شرقي العاصمة الخرطوم بعد معارك ضارية، كما تمكن من فك الحصار جزئيًّا عن الدلنج وربطها بكادقلي بعد أشهر من الانقطاع.

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

رد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على دراسة أمريكية تحذر من خطر انهيار 7 آلاف عقار في مدينة الإسكندرية الساحلية، وتربط تغير المناخ و"التطوير غير الفعال للشريط الساحلي" مع تزايد عوامل الخطر.

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، بعيدًا عن جنون الساحرة المستديرة، يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمفاجأة جديدة بطلتها مكة ابنة النجم المصري محمد صلاح حيث تنضم “مكة” إلى قائمة ضيوف الشرف لمسلسل "كامل العدد"، في موسمه الثالث.

ماكرون: التوصل إلى هدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يتم التوصل إليه "خلال أسابيع".

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، حقيقة ما يتردد بشأن انهيار سد النهضة الإثيوبي بسبب وقوعه في منطقة فوالق زلزالية.

ترامب يرد بسخرية على سؤال "غريب" حول مشاركة أمريكا في إعادة إعمار أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بأنها "غريبة"، ونفى إمكانية مشاركة بلاده فيها.

لاعبو ليفربول في قلب الحدث، عصابة خطرة تنشر الرعب بين نجوم الدوري الإنجليزي

رعب وحالة طوارئ، يعيشها العديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خوفًا من تعرضهم للسرقة على يد عصابة منظمة.

تحت تهديد السلاح، بن غفير ينشر فيديو لأسرى فلسطينيين يمحون "القدس عربية"

أُجبر أسرى فلسطينيون على محو عبارات مكتوبة على جدران سجن إسرائيلي تحت تهديد السلاح.

ضبط المتهم بتركيب طبق دش أعلى الحاجز الخرساني بأحد المحاور المرورية بالعمرانية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالجيزة.

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

واجه الرئيس البولندي أندريه دودا هجومًا شديدًا بعد إهانته وتجاهله من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC).

تبدأ بـ200 حنيه، أسعار شنط رمضان بمنافذ التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية شنط رمضان الغذائية، بمعارض أهلًا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الأخرى.

إذاعة عبرية: إسرائيل ستفرج عن 301 أسير مقابل جثتين خلال 48 ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 301 أسير فلسطيني، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل، مقابل إفراج حماس عن جثماني محتجزين إسرائيليين خلال 48 ساعة.

حديثه مع جوارديولا فتح باب الوجع، رعب في ليفربول من انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتي

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول، جدلًا واسعًا بعد الحديث المطول الذي دار بينه وبين الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقب لقاء الفريقين مساء الأحد الماضي، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها برشلونة مع أتلتيكو مدريد

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا.

تحذير عاجل من تناول مسكن الإيبوبروفين، وهؤلاء ممنوعون منه

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS الأفراد الذين يعانون من بعض الأعراض من استخدام الإيبوبروفين.

لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية 94 راكبًا على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية من الموت المحقق، بعد رصد دخان داخل قمرة القيادة.

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