لاعبو ليفربول في قلب الحدث، عصابة خطرة تنشر الرعب بين نجوم الدوري الإنجليزي

رعب وحالة طوارئ، يعيشها العديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خوفًا من تعرضهم للسرقة على يد عصابة منظمة.

استدعاء فرق الأمن المتخصصة

واستدعى لاعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز عددًا من فرق الأمن المتخصصة، بعد تنبيه بشأن عصابة إجرامية تعمل في سرقة السيارات بعد أن أصبحت حالات الاعتداء والسرقة أزمة متكررة للعديد من نجوم الرياضة البارزين، لامتلاكهم أموالًا وممتلكات ثمينة بفضل أجورهم المرتفعة.

عصابة ترعب نجوم الدوري الإنجليزي

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن "مشكلة أمنية خطرة" تم تسليط الضوء عليها في أعقاب انتشار عصابة لسرقة السيارات في منطقة تشيشير، التي يسكن بها عدد من اللاعبين البارزين من ناديي مانشستر (سيتي ويونايتد) وميرسيسايد (ليفربول وإيفرتون).

هوية المتورطين في سرقة نجوم الدوري الإنجليزي

وفي تنبيه تم إرساله إلى أولئك الذين يعملون مع اللاعبين في الأندية في جميع أنحاء المنطقة، تم الكشف عن أن العصابة محترفة وتستخدم ناقلات السيارات لسرقة مركبات متعددة في وقت واحد.

وزعمت الرسالة أن الشرطة تعتقد أن المتورطين هم من أصل ألباني.

الاستعانة بعناصر سابقة في الجيش وفرق من مدربي الكلاب

أشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين استعانوا بعناصر سابقة في الجيش، وفرق من مدربي الكلاب، لتأمين المناطق التي تعتبر "عالية الخطورة".

كما يلجأ اللاعبين إلى جنود سابقين لحماية أسرهم في منازلهم أثناء مشاركتهم في المباريات مع أنديتهم أو منتخباتهم.

كذلك عملت عدة أندية على تشكيل مجموعات نقاشية لمشاركة المعلومات حول ما يمكن فعله لحماية النجوم وأحبائهم.

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