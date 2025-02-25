الثلاثاء 25 فبراير 2025
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تبدأ بـ200 حنيه، أسعار شنط رمضان بمنافذ التموين

معارض أهلا رمضان،
معارض أهلا رمضان، فيتو

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية شنط رمضان الغذائية، بمعارض أهلًا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الأخرى. 

 

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، معرض "أهلًا رمضان 2025" في ميدان السواح، أمس الإثنين،  والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وكافة السلع الغذائية الأخرى.

 

وجاءت أسعار شنط رمضان في منافذ التموين ومعارض أهلًا رمضان كالآتي:

شنطة  بسعر 200 جنيه، تضم 8 سلع بعدد 11 صنفًا تشمل كيلو أرز، كيلو سكر، زجاجة زيت خليط 800 مل، مكرونة زنة 350 جرامًا 3 أكياس، صلصة زنة 300 جرام، مسلى زنة 350 جرامًا، شاي زنة 40 جرامًا 2 باكو، كيس ملح طعام زنة 300 جرام.

 

شنطة بسعر 300 جنيه، تضم 10 سلع بعدد 14 صنفًا تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، 2 مكرونة زنة 350 جرام، 2 شاي ناعم زنة 40 جرامًا، زجاجة زيت خليط زنة 800 مل، صلصة زنة 350 جرام، مسلى زنة 350 جرامًا، كيس ملح طعام زنة 300 جرام، كيس بلح جاف، كيس فول تدميس.

 

شنطة بسعر 400 جنيه، تضم 12 سلعة بعدد 17 صنفًا تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، 2 مكرونة زنة 350 جرامًا، 2 شاي ناعم زنة 40 جرامًا، زجاجة زيت خليط زنة 800 مل، 2 ملح طعام زنة 300 جرام، صلصة زنة 350 جرام، مسلى زنة 700 جرام، بلح جاف، فول تدميس، لوبيا، فاصوليا.

 

شنطة بسعر 500 جنيه، تضم 13 سلعة بعدد 18 صنفًا تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، زيت خليط زنة 800 مل، 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرامًا، 2 صلصة زنة 300 جرام، مسلى 700 جرام، شاي ناعم زنة 250 جرامًا، ملح طعام زنة 300 جرام، بلح جاف، فول تدميس، لوبيا، فاصوليا، لفة قمر الدين.

 

شنطة بسعر 600 جنيه،  تضم 13 سلعة بعدد 23 صنفًا تشمل 3 كيلو أرز، 3 كيلو سكر، زجاجة زيت خليط زنة 800 جرام، 5 مكرونة زنة 350 جرامًا، 2 صلصة زنة 300 جرام، مسلى 700 جرام، شاي ناعم زنة 250 جرامًا، 2 ملح طعام زنة 300 جرام، بلح جاف، فول تدميس، لوبيا، فاصوليا، لفة قمر الدين.

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أهلا رمضان 2025 اسعار شنط رمضان المجمعات الاستهلاكية شنط رمضان

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