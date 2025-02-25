فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

رد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على دراسة أمريكية تحذر من خطر انهيار 7 آلاف عقار في مدينة الإسكندرية الساحلية، وتربط تغير المناخ و"التطوير غير الفعال للشريط الساحلي" مع تزايد عوامل الخطر.

أسباب انهيار بعض المباني بالإسكندرية

وكتب “شراقي” على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “محاولة تعميم أسباب انهيار بعض المباني بالإسكندرية” وقال: "انهيار المباني في عشوائيات الإسكندرية القديمة أو في بعض المباني الحديثة المخالفة وصدرت لها قرارات عدَّة بالإزالة أو الترميم، لكنها لم تنفذ لأسباب مختلفة أهمها الناحية الاقتصادية، معظم المباني المنهارة متواضعة وتتكون من عدة طوابق عدا عمارة سيدي بشر في يونيو 2023 كانت مكونة من 13 طابقًا، وانهارت بعد إزالة بعض أعمدة الدور الأرضي، وبناء دور علوي بالمخالفة، وعدم تنفيذ قرار ترميم سابق".

عدد سكان مدينة الإسكندرية

وأضاف: "مشكلة انهيار بعض الأبنية في الإسكندرية يعود أساسًا إلى عراقة المدينة وزيادة السكان (6 ملايين نسمة) واحتوائها على آلاف المباني أقدم من 100 عام، لا شك أن معظمها يحتاج إلى ترميم أو إزالة، كما أن هناك أيضًا بعض الفساد في الملاك، والمستأجرين بإيجارات قديمة، والمحليات وراء آلاف المخالفات، وعدم تنفيذ القرارات وراء انهيار بعض المباني".

دراسة تحذر من انهيارات بالإسكندرية

وتابع: “حاولت دراسة حديثة ربط انهيارات الإسكندرية التي هي بالدرجة الأولى أسباب بشرية ويعلمها الجميع، بتعميم ظواهر طبيعية من ارتفاع سطح البحر وتداخل مياهه وزيادة ملوحة التربة في شمال الدلتا، وزيادة تآكل الشواطئ، ومنع ترسيب طمي النيل إلى البحر، الهبوط البطيء لدلتا النيل، وكلها حقائق علمية موجودة في شمال الدلتا بالكامل، بالغت الدراسة فيها، ولماذا لا نجد نفس المشكلة في جميع المدن الساحلية المصرية، ومئات المدن الساحلية على البحر المتوسط في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا إذا كان الموقع الجغرافي والتغيرات المناخية هي السبب الرئيسي؟”.



واختتم: “الإسكندرية تحتاج إلى تشديد الرقابة على المواصفات الهندسية طبقًا للتراخيص، ومراجعة المباني المخالفة وتنفيذ الترميمات في أسرع وقت، والإزالة إذا تطلبت الضرورة ذلك، وإنشاء منطقة سكنية يستخدمها المتضررون مؤقتًا حتى الانتهاء من الترميم أو البناء، وتصحيح قانون الإيجارات القديمة لمصر كلها”.

وذكرت دراسة صادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا والمنشورة في مجلة Earth’s Future وشارك فيها الدكتور عصام حجي، إلى أن أكثر من 7000 عقار في الإسكندرية مهدد بالسقوط، وإلى وجود زيادة كبيرة في انهيار المباني الساحلية بالمدينة خلال العقدين الماضيين.

وعزت الدراسة هذه الزيادة إلى التآكل السريع لأساسات المباني بسبب تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية نتيجة تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر في الـ40 عاما الماضية، مشيرة إلى تفاقم الظاهرة بسبب عمليات التطوير غير الفعالة للشريط الساحلي وزيادة الكثافة العمرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.