ترامب يرد بسخرية على سؤال "غريب" حول مشاركة أمريكا في إعادة إعمار أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بأنها "غريبة"، ونفى إمكانية مشاركة بلاده فيها.

وأجاب ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، قائلا: حسنا، أعتقد أن هذا سؤال غريب بعض الشيء لأنك تسأل ما إذا كنا سنشارك باسم الولايات المتحدة في إعادة إعمار أوكرانيا، ونحن بالفعل قد أنفقنا 350 مليار دولار عليها، وأعتقد أن هذه مساهمة كبيرة".

وأعرب ترامب في وقت سابق عن ثقته في أن روسيا قادرة "بسرعة كبيرة" على تدمير 100% من المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك.

وفي وقت سابق أعلن البنتاجون أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أثناء ولاية بايدن بلغ أكثر من 66 مليار دولار.

وقالت موسكو مرارا إن الدعم المالي لكييف وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقلان مفاوضات التسوية، ولن يساهما سوى في إطالة أمد الصراع، كما أكدت أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لكييف تعتبر هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، إن أوكرانيا تحتاج إلى 500 مليار يورو لإعادة الإعمار وقد يكون هذا الاستثمار هو المهمة الرئيسية لأوروبا في السنوات المقبلة.

وأضاف شميجال أن الأصول الروسية المجمدة، ستكون بمثابة المصدر الرئيسي لتعافي أوكرانيا، مشددا على أنه "قد حان الوقت لمصادرة هذه الأصول".

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