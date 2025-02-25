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لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

اندلاع دخان بطائرة
اندلاع دخان بطائرة أمريكية، فيتو

أنقذت العناية الإلهية 94 راكبًا على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية  من الموت المحقق، بعد رصد دخان داخل قمرة القيادة.

وأعلن الطياران حالة الطوارئ للحصول على أولوية التعامل من مراقبي الحركة الجوية قبل أن يعودا بالطائرة  إلى مطار أتلانتا بعد وقت قصير من إقلاعها.

 

ضباب داخل الطائرة

وأصدرت شركة "دلتا" بيانًا قالت فيه إن 94 راكبًا كانوا على متن طائرة "بوينج 717" التي أقلعت من أتلانتا، الإثنين، "عندما رصد ضباب داخل الطائرة".

أظهرت مقاطع فيديو ركاب الطائرة يغادرونها عبر مخارج الطوارئ.

ومن جانبها أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بيان قالت فيه، إن رحلة "دلتا" رقم 876 المتجهة إلى مدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا عادت بسلام إلى مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي، بعد أن أبلغ الطاقم عن "احتمال وجود دخان في قمرة القيادة".

وأضافت الإدارة أنها تحقق في الحادث، الذي جاء بعد انقلاب طائرة تابعة للشركة ذاتها الأسبوع الماضي، أثناء هبوط اضطراري في تورونتو، ما أدى إلى إصابة 21 شخصًا.

كما اضطرت رحلة أخرى تابعة لـ"دلتا" أيضًا، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى سيدني، للعودة يوم السبت بعد رصد دخان في مطبخ الطائرة، وفق شركة الطيران.

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