لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية 94 راكبًا على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية من الموت المحقق، بعد رصد دخان داخل قمرة القيادة.

وأعلن الطياران حالة الطوارئ للحصول على أولوية التعامل من مراقبي الحركة الجوية قبل أن يعودا بالطائرة إلى مطار أتلانتا بعد وقت قصير من إقلاعها.

ضباب داخل الطائرة

وأصدرت شركة "دلتا" بيانًا قالت فيه إن 94 راكبًا كانوا على متن طائرة "بوينج 717" التي أقلعت من أتلانتا، الإثنين، "عندما رصد ضباب داخل الطائرة".

أظهرت مقاطع فيديو ركاب الطائرة يغادرونها عبر مخارج الطوارئ.

Delta passengers on flight 876 from Atlanta to Columbia, South Carolina were forced to evacuate via the slides at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport today after "smoke" was observed in the plane.



Welcome to Donald Trump's America. pic.twitter.com/2kqTV9F31b — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 24, 2025

ومن جانبها أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بيان قالت فيه، إن رحلة "دلتا" رقم 876 المتجهة إلى مدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا عادت بسلام إلى مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي، بعد أن أبلغ الطاقم عن "احتمال وجود دخان في قمرة القيادة".

EXCLUSIVE: New footage shows passengers evacuating from the Delta plane on the runway of Atlanta’s Hartsfield-Jackson Airport after smoke filled the cabin.



Passengers are reporting that oxygen masks were never deployed and that flight attendants were unable to notify the pilots… pic.twitter.com/WUuR8lgHxo — Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 25, 2025

وأضافت الإدارة أنها تحقق في الحادث، الذي جاء بعد انقلاب طائرة تابعة للشركة ذاتها الأسبوع الماضي، أثناء هبوط اضطراري في تورونتو، ما أدى إلى إصابة 21 شخصًا.

كما اضطرت رحلة أخرى تابعة لـ"دلتا" أيضًا، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى سيدني، للعودة يوم السبت بعد رصد دخان في مطبخ الطائرة، وفق شركة الطيران.

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