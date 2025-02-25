الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

صلاح وابنته، فيتو
صلاح وابنته، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، بعيدًا عن جنون الساحرة المستديرة، يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمفاجأة جديدة بطلتها مكة ابنة النجم المصري محمد صلاح حيث تنضم “مكة” إلى قائمة ضيوف الشرف لمسلسل "كامل العدد"، في موسمه الثالث.

 

مسلسل كامل العدد الموسم الثالث

وتظهر مكة في مسلسل كامل العدد من خلال مكالمة فيديو، بمشهد من المتوقع أن يكون أحد المفاجآت التي يحملها الموسم الجديد للجمهور.

ابنة محمد صلاح تنضم لمسلسل كامل العدد

وقال المخرج خالد الحلفاوي عن انضمام ابنة صلاح للمشاركة في الجزء الثالث من العمل الذي يُنتظر عرضه قريبًا، إن مكة انتهت من تصوير كل مشاهدها، معتبرا أنها ستضيف لمسة خاصة للدراما والأحداث المثيرة التي ستتطور هذا العام".

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء تواصل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، مع أبطال الجزء الثالث من "كامل العدد"، أثناء تصويره بالقاهرة.

 

مكالمة صلاح لأبطال مسلسل كامل العدد

وكشف مصدر من داخل كواليس المسلسل أن صلاح كان يتابع الجزء الأول والثاني من العمل، وأعجب بهما كثيرا، وتواصل بعدها مع الحلفاوي، معبرا عن إعجابه الكبير بالمسلسل وأداء أبطاله.

وأضاف أن المخرج فوجئ بالمكالمة وطلب من صلاح التحدث مع فريق العمل.

 

ابطال مسلسل كامل العدد

 "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وبدرة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وأحمد كمال، وألفت إمام، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.

مسلسل "كامل العدد " مكون من 15 حلقة، ويتناول قضايا اجتماعية تتعلق بمشاكل الشباب خلال مرحلة المراهقة.

كما يسلط المسلسل الضوء على تحديات تربية الأبناء وسط الأزمات الأسرية المستمرة.

 

موعد عرض مسلسل كامل العدد والقنوات العارضة

ونشرت قناة ON E  على الحساب الرسمي للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي صور من البرومو الخاص لمسلسل كامل العدد.

وعلق حساب القناة: “عيلة ليلى وأحمد وحشونا.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد فقط وحصريًا على شاشة ON في رمضان 2025”.

كما طرحت منصة شاهد برومو الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، ويكشف البرومو عن ظهور الفنان حسين فهمي والفنانة إنجي المقدم، كما يبرز أن دينا الشربيني ستكون في تركيا خلال أحداث المسلسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان 2025 مكة ابنة النجم المصري محمد صلاح كامل العدد مسلسل كامل العدد الموسم الثالث نادي ليفربول أبطال مسلسل كامل العدد موعد عرض مسلسل كامل العدد
ads

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

ضوء أخضر لاستهداف المدنيين، ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل

تحت تهديد السلاح، بن غفير ينشر فيديو لأسرى فلسطينيين يمحون "القدس عربية"

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

تحذير عاجل من تناول مسكن الإيبوبروفين، وهؤلاء ممنوعون منه

منوعات

المزيد

لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية