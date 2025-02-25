من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، بعيدًا عن جنون الساحرة المستديرة، يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمفاجأة جديدة بطلتها مكة ابنة النجم المصري محمد صلاح حيث تنضم “مكة” إلى قائمة ضيوف الشرف لمسلسل "كامل العدد"، في موسمه الثالث.

مسلسل كامل العدد الموسم الثالث

وتظهر مكة في مسلسل كامل العدد من خلال مكالمة فيديو، بمشهد من المتوقع أن يكون أحد المفاجآت التي يحملها الموسم الجديد للجمهور.

طاقم مسلسل كامل العدد ينشرون مقطع بمكالمة فيديو مع الأسطورة محمد صلاح❤️ pic.twitter.com/1PDvIl2uHR February 22, 2025

ابنة محمد صلاح تنضم لمسلسل كامل العدد

وقال المخرج خالد الحلفاوي عن انضمام ابنة صلاح للمشاركة في الجزء الثالث من العمل الذي يُنتظر عرضه قريبًا، إن مكة انتهت من تصوير كل مشاهدها، معتبرا أنها ستضيف لمسة خاصة للدراما والأحداث المثيرة التي ستتطور هذا العام".

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء تواصل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، مع أبطال الجزء الثالث من "كامل العدد"، أثناء تصويره بالقاهرة.

مكالمة صلاح لأبطال مسلسل كامل العدد

وكشف مصدر من داخل كواليس المسلسل أن صلاح كان يتابع الجزء الأول والثاني من العمل، وأعجب بهما كثيرا، وتواصل بعدها مع الحلفاوي، معبرا عن إعجابه الكبير بالمسلسل وأداء أبطاله.

وأضاف أن المخرج فوجئ بالمكالمة وطلب من صلاح التحدث مع فريق العمل.

ابطال مسلسل كامل العدد

"كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وبدرة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وأحمد كمال، وألفت إمام، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.

مسلسل "كامل العدد " مكون من 15 حلقة، ويتناول قضايا اجتماعية تتعلق بمشاكل الشباب خلال مرحلة المراهقة.

كما يسلط المسلسل الضوء على تحديات تربية الأبناء وسط الأزمات الأسرية المستمرة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد والقنوات العارضة

ونشرت قناة ON E على الحساب الرسمي للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي صور من البرومو الخاص لمسلسل كامل العدد.

وعلق حساب القناة: “عيلة ليلى وأحمد وحشونا.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد فقط وحصريًا على شاشة ON في رمضان 2025”.

كما طرحت منصة شاهد برومو الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، ويكشف البرومو عن ظهور الفنان حسين فهمي والفنانة إنجي المقدم، كما يبرز أن دينا الشربيني ستكون في تركيا خلال أحداث المسلسل.

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