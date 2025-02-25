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رياضة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

رابطة الأندية تسخر
رابطة الأندية تسخر من لاعب الأهلي، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية، أنها قامت بحذف الفيديو الساخر من النادي الأهلي من حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت اللجنة قبل قليل بيانًا مقتضبًا جاء مضمونه كالتالي: “تم حذف فيديو السخرية من الأهلي من على صفحة الرابطة، وتحويل المسؤول للتحقيق الفوري واتخاذ قرارات رادعة”.

 

مؤتمر صحفي لإعلان كأس الرابطة بمسامه الجديد

من جهة أخرى، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل إعلان تفاصيل بطولة كأس الرابطة باسمها الجديد، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الرابطة.

 

ينطلق المؤتمر الصحفي في الساعة الرابعة عصر.

 

سيراميكا يحمل لقب كأس الرابطة

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية على إستاد الدفاع الجوي.

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