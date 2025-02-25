ضبط المتهم بتركيب طبق دش أعلى الحاجز الخرساني بأحد المحاور المرورية بالعمرانية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالجيزة.









وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ظهور طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالعمرانية بالجيزة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بالجيزة؛ وبمواجهته أقر بقيامه بتثبيت طبق الدش على المحور منذ عدة أيام بالمنطقة محل عمله بأحد الجراجات بالمنطقة المشار إليها، لمشاهدته التلفاز وأزاله عقب ذلك.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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