الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهم بتركيب طبق دش أعلى الحاجز الخرساني بأحد المحاور المرورية بالعمرانية

تركيب طبق دش، فيتو
تركيب طبق دش، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالجيزة.

 


 

أخبار الحوادث اليوم،ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC،إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة،حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس

ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر ببلبيس



وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ظهور طبق دش هوائي مثبت أعلى الحاجز الخرساني الخاص بأحد المحاور المرورية بالعمرانية بالجيزة. 
 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بالجيزة؛ وبمواجهته أقر بقيامه بتثبيت طبق الدش على المحور منذ عدة أيام بالمنطقة محل عمله بأحد الجراجات بالمنطقة المشار إليها، لمشاهدته التلفاز وأزاله عقب ذلك.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد العمرانية بالجيزة الحاجز الخرساني النيابة العامة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

أول صورة للمتهمين والأحراز فى قضية منصة FBC

السجن المؤيد لمتهمين بتشكيل جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين

أخبار الحوادث اليوم،ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC،إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة،حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس

بعد واقعة منصة FBC، رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية للمواطنين

101 بلاغ حتى الآن، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان
ads

الأكثر قراءة

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

وسيم يوسف: أتكفل بعلاج اللاعب شيكا وإيداع ربع مليون جنيه في حسابه غدا

ورقة ضغط ضد مصر، وزير الري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

اعترف بصحة التسريب الصوتي، ننفرد بنشر أقوال الحكم محمد عادل في دعواه ضد إبراهيم فايق

شبورة ورياح، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

منوعات

المزيد

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهاب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية