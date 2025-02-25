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أخبار مصر

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، فيتو

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، حقيقة ما يتردد بشأن انهيار سد النهضة الإثيوبي بسبب وقوعه في منطقة فوالق زلزالية.


انهيار سد النهضة

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "كل سد في العالم معرض للانهيار، لكن في حال انهيار السد الإثيوبي سيؤدي إلى تدمير السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى أن يصل إلى بحيرة ناصر، وهذا من ضمن السيناريوهات التي نقوم بحسابها ورسم السيناريوهات لها.

 

شروخ في سد النهضة

ولفت: هناك شروخ في الغطاء والقشرة الخرسانية للسد المساعد لسد النهضة ولا نعرف كيف تمت معالجتها، وهناك استكشافات في قاع السد الرئيسي وهذا يؤكد لنا بأن كل ما يحدث هناك ليس على ما يرام، وبالتالي نحن نضع كل السيناريوهات لأن هذا يمس الأمن القومي.

 

حقيقة مقترح بيع المياه لمصر

وأكد: لم يتم طرح ما تردد بشأن تفكير إثيوبيا في بيع المياه لمصر، لكن السد قد يستخدم كورقة ضغط سياسية على مصر في أي وقت.

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