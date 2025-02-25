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خارج الحدود

تحت تهديد السلاح، بن غفير ينشر فيديو لأسرى فلسطينيين يمحون "القدس عربية"

بن غفير ينشر فيديو
بن غفير ينشر فيديو لأسرى فلسطينيون، فيتو

أُجبر أسرى فلسطينيون على محو عبارات مكتوبة على جدران سجن إسرائيلي تحت تهديد السلاح.

وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، بما يقوم به حراس السجن تجاه الفلسطينيين ونشر مقطع فيديو من داخل سجن إسرائيلي، يظهر حراسه يجبرون أسرى فلسطينيين على محو عبارات مكتوبة على الجدران.


ويظهر أحد الأسرى في مقطع الفيديو وهو يطلي جدار الزنزانة باللون الأبيض، بينما يجثو سجناء آخرون على ركبهم ووجوههم إلى الحائط، وهم جميعا تحت تهديد حارس السجن الذي يشهر سلاحه.

وقال  بن غفير  عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "فخورون بمصلحة السجون. في سجن كتسيوت (النقب) تبين أن عبارات تحريضية كتبت على جدران عدة زنازين في أقسام الأمن، ومنها: (لن ننسى، لن نغفر، لن نركع)، و(القدس عربية)".

وتابع الوزير المتطرف: "بإشراف قائد السجن العميد مناحيم بيباس، اقتحمت قوات السجن الزنازين وأجبرت المعتقلين على الركوع على ركبهم وطلاء الجدار".

وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الأسرى كتبوا هذه العبارات على جدران السجون، ردًّا على عبارات "لا ننسى ولا نغفر" والتي طبعتها إسرائيل على الملابس التي ارتداها السجناء الفلسطينيون المفرج عنهم مؤخرًا، في الدفعة السادسة من الإفراجات بموجب اتفاق غزة.

وفور إطلاق سراحهم، أضرم الأسرى النار في هذه الملابس.

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