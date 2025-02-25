الجيش السوداني يسيطر على المدخل الشرقي لجسر سوبا ويفك الحصار جزئيا عن الدلنج (فيديو)

سيطر الجيش السوداني، على المدخل الشرقي لجسر سوبا شرقي العاصمة الخرطوم بعد معارك ضارية، كما تمكن من فك الحصار جزئيًّا عن الدلنج وربطها بكادقلي بعد أشهر من الانقطاع.

وفي بيان عاجل أعلن الجيش السوداني سيطرته جزئيًّا على جسر سوبا شرقي العاصمة الخرطوم بعد معارك ضارية ضد مليشيا الدعم السريع استمرت لأيام، كما واصل تقدمه نحو وسط العاصمة حيث تتمركز مقار الحكومة الاتحادية بما في ذلك القصر الجمهوري.

واستأنف الجيش السوداني والقوات المساندة عملياته العسكرية في مناطق شرق النيل، وخاض معارك عنيفة ضد مليشيا الدعم السريع في منطقتي سوبا شرق ومرابيع الشريف الواقعتين شرقي العاصمة.

وأكد الجيش أنه تمكن من السيطرة على المنطقتين والوصول إلى جسر سوبا من الناحية الشرقية، بينما انسحبت قوات الدعم السريع تجاه سوبا غرب جنوبي وسط الخرطوم.

ويحاول الجيش السوداني بعد السيطرة على مدخل جسر سوبا إلى التقدم نحو شارع الستين بالخرطوم، الذي يعد من أهم معاقل الدعم السريع في عمق العاصمة، إضافة إلى السوق المركزية ومنه إلى أحياء جنوب المدينة.

ومن ناحية أخرى أفادت مصادر عسكرية بتوغل الجيش السوداني في محيط السوق العربية وسيطرته على جسر ونفق الحرية الذي يربط بين وسط الخرطوم وجنوبها.

وذكرت موقع "سودان تربيون" أنه وخلال الأسابيع الماضية استعاد الجيش وحلفاؤه كامل محلية الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من محلية شرق النيل، بالتوازي مع تحقيق تقدم بطيء في مواقع جديدة جنوبي أم درمان، بينما يحاول استعادة منطقة وسط الخرطوم التي تضم القصر الرئاسي ومؤسسات الدولة.

فك الحصار جزئيا عن الدلنج

وأعلن الجيش السوداني أنه أنهى جزئيًّا الحصار المفروض على مدينة الدلنج بفتح الطريق القومي الذي يربطها بكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بعد دحر جيش الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.

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